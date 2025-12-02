Haberler

Çobanlık Mesleğine Destek Çağrısı

Güncelleme:
Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkezi Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, çobanlık mesleğinin devlet desteklenmesi gerektiğini belirtti. Gelecekte çoban bulmanın zorlaşacağını ifade eden Saldırıcıer, bu mesleğin profesyonelleşmesi ve sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkezi Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, üyelerinin çoban bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Tarım Bakanlığımızın bununla alakalı bir çalışması var. Ama biz diyoruz ki sürü yöneticisi bir meslek haline gelsin. Çünkü devletimiz zamanında kalkınmada öncelikli illere sigortalarını, maaşlarının yarısını verdi. Bizim üretimimiz de diyoruz bir fabrika üretiyor. Bu memlekete süt üretiyor, gübre üretiyor ve bu işi artık insanlarımızın profesyonel yapması lazım. Bunun çoban okulunun açılması lazım. Tarım Bakanlığı'nın şu anda yüzde 70-80'e varan bir yardım yapıyor. 150 baş kuzu ve oğlağı olanlara bir sigorta desteği var. Ama biz diyoruz ki bu bir meslek haline gelsin ve üreticimizin sigortası bizzat devlet tarafından karşılansın ki bu işin sürdürülebilir olsun. Eğer ki tedbir almazsak 10 sen sonra emin olun çoban bulmakta çok zorlanacağız. O zaman bizim hayvancılığımızın da geri gitmesine vesile olacak. Şu andaki Tarım Bakanımızın da vizyonu bu yönde. Bizim de mücadelemiz Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliği olarak bu yönde olacak" dedi.

'SOSYAL GÜVENCEYİ DEVLET KARŞILASIN'

Saldırıcıer, "Tek çözüm yolu bu kesinlikle meslek haline gelmesi lazım. Sosyal güvencelerini devlet tarafından karşılanması lazım. Çünkü pandemi döneminde gördük paran dahi olsa bazen alamıyorsun. Sürü yöneticisi meslek olarak görülüp de ve sigortası devlet tarafından karşılanırsa biz hayvancılık problemlerini yüzde 99 oranında çözeriz" diye konuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
