Çoban, Yavru Ceylana Keçi Sütüyle Bakıyor

Sinop'ta çoban bulduğu yavru ceylana keçi sütüyle bakıyor

SİNOP - Sinop'un Durağan ilçesinde çobanlık yapan Veysel Çatalcı, bulduğu yavru ceylana keçi sütüyle bakıyor.

Çerçiler Köyü Kirencik Mahallesi'nde çobanlık yapan Veysel Çatalcı, keçilerini otlatmak için ormanlık alana çıktığı sırada yerde hareketsiz halde yatan bir yavru ceylanla karşılaştı. Ceylanın çevresinde annesinin olmadığını fark eden Çatalcı, bir süre gözlem yaptı ancak anne ceylan geri dönmeyince yavruyu alarak köyüne götürdü. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildiren Çatalcı, yetkililer gelene kadar yavru ceylanın bakımını üstlendi. Köy halkının da desteğiyle yavru ceylan, keçi sütü ile beslenmeye başlandı. Ceylanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede kendine geldiği öğrenildi.

"Dayanamadım, alıp köye getirdim"

Ceylana büyük bir özenle bakan Veysel Çatalcı, "Keçilerle birlikte dağda otlatma yapıyordum. Birden yerde kıpırtısız yatan bir yavru gördüm. Önce ne olduğunu anlayamadım, sonra ceylan olduğunu fark ettim. Annesi çevrede yoktu. Doğal ortamda tek başına yaşaması imkansızdı. Dayanamadım, alıp köye getirdim. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Abdullah Çatalcı, "Keçileri otlatırken tehlikeli ormanlık bölgede yavru ceylanı bulduk ve annesi yoktu. Daha 1 yada 2 günlüktü yürüyecek halide yoktu. Oradan alıp getirdik ve kurtardık. Gerekli makamlara bildirdik onlar gelene kadar bizim misafirimiz. Keçilerimize emzirtip karnını doyuruyoruz. Keçi sütü ile besliyoruz, hangi keçiyi tutarsak emiyor. Bulduk getirdik 4 gündür misafir ediyoruz. İlgili yerlere bildirdik biz gelene kadar bakımı sizde dediler. Bizde elimizden geldiği kadar bu yavruyu korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.