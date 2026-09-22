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CNN'e göre Trump, koşullar uygunsa BM Genel Kurulu'nda İranlılarla görüşmek istedi

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CNN'e göre Trump, danışmanlarına New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında koşullar uygunsa İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söyledi. Bir ABD'li yetkili, baş danışmanlarla İranlı yetkililer arasında da toplantı olabileceğini ancak şu anda planlanmadığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarına, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında "koşullar uygunsa" İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söylediği öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına "koşulların uygun olması" durumunda, İranlı yetkililer ile BM Genel Kurul toplantıları kapsamında görüşmek istediğini söyledi.

Yetkili, bu tarz bir toplantının, Trump'ın baş danışmanları ile İranlı yetkililer arasında da olabileceğini ancak şu anda planlanan bir toplantı olmadığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İranlı yetkililerin, bu tarz bir toplantıya açık olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Kaynak: AA
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