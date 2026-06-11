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CNN: İran-ABD görüşmeleri rayında ilerliyor

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ABD'li yayın kuruluşu CNN, gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerin planlandığı gibi ilerlediğini duyurdu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı.

CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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