Club Med 2 Yelkenli Yolcu Gemisi Fethiye Körfezi'ne Demirledi

Güncelleme:
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Club Med 2, Rodos Adası'ndan hareket ederek Fethiye Körfezi'ne ulaştı. Gemideki 283 turist, Kayaköy ve Ölüdeniz gibi yerleri gezdi.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", Fethiye Körfezi'ne demirledi.

Rodos Adası'nda hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah Fethiye Körfezi'ne ulaştı.

Şövalye Adası önlerine demirleyen gemiyle ilçeye 283 turist geldi.

Küçük botlarla kıyıya taşınan turistler Kayaköy ile Ölüdeniz mahalleleri, ilçe merkezi ve kentteki tarihi yapıları gezdi.

Yapımına 1992 yılında başlanan, 1996'da hizmete giren 5 yelken direkli gemi 210 kişilik mürettebata sahip.

Geminin akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
