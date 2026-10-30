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ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumu Beijing'de karar kabul ederek sona erdi

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ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumu Beijing'de karar kabul ederek sona erdi
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ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumu Beijing'de düzenlendi ve partinin kapsamlı ve sıkı şekilde yönetilmesinin sürdürülmesine ilişkin karar kabul edildi. Perşembe yayımlanan bildiriye göre Genel Sekreter Xi Jinping oturumda önemli bir konuşma yaptı.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin beşinci genel oturumu pazartesi-perşembe günlerinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. Oturumda, partinin kapsamlı ve sıkı şekilde yönetilmesinin sürdürülmesine ilişkin bir karar kabul edildi.

Oturumun ardından perşembe günü yayımlanan bildiriye göre, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping önemli bir konuşma yaptı.

Bildiride katılımcıların, Siyasi Büro'nun çalışmaları hakkında Xi'nin sunduğu raporu dinleyip müzakere ettiği belirtildi.

Katılımcılar ayrıca "Partinin Kapsamlı ve Sıkı Şekilde Yönetilmesinin Sürdürülmesine İlişkin Bazı Önemli Konular Hakkında ÇKP Merkez Komitesi Kararı"nı görüşerek kabul etti. Xi, oturumda karar taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Xinhua
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