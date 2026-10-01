Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli İHA'ları ve SOLOTÜRK'ü izledi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinden Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinliğe Cizre'den katılan öğrenciler, festival alanındaki teknoloji stantlarını gezerek sergilenen projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, yerli ve milli insansız hava araçlarının yanı sıra SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşlarını da ilgiyle izledi.

Kaynak: AA