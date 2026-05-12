Cizre'de öğrenciler Şerafettin Elçi Havalimanı'nı gezdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilkokul öğrencileri Şerafettin Elçi Havalimanı'nı ziyaret etti.

Cizre Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, meslek tanıtımı kapsamında sınıf öğretmenleri Esra Şahin öncülüğünde Şerafettin Elçi Havalimanı'nı gezdi.

Kontrol kulesi, terminal hizmetleri, emniyet birimi ve yer hizmetlerini hakkında bilgi sahibi oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerini önemli ölçüde etkilendiğini ve meslek öğrenme açısından önemli olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni Şahin de öğrenciler için etkinliğin iyi bir deneyim olduğunu belirtti.

Şahin, "Havalimanını ve uçakları ilk kez bu kadar yakından gören öğrencilerin mutluluğu, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi." dedi.