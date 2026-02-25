Haberler

Cizre Kaymakamı Baycar, öğrencilerle söyleşide buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek meslek seçiminde doğru yönlendirmenin önemini vurguladı ve gençlere kitap okuma alışkanlığı ile yabancı dil öğrenmenin faydalarını aktardı.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cizre Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide, Kaymakam Baycar, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Meslek seçiminde doğru yönlendirmenin önemine dikkati çeken Baycar, gençlere erken yaşta hedef belirleme tavsiyesinde bulundu.

Kararların zamanında ve isabetli alınmasının hayatın gidişatını doğrudan etkilediğini belirten Baycar, "Geleceğinizi inşa ederken attığınız her adımın, aldığınız her kararın stratejik bir önemi var." dedi.

Baycar, hedeflere ulaşma yolunda mücadeleyi nitelikli hale getirmek için kitap okuma alışkanlığının ve yabancı dil bilgisinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Kitap okumak, bireyin vizyonunu genişletirken, yabancı dil bilmek, dünyayı daha geniş bir perspektiften görmenize olanak sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti