Cizre'den Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli

Cizre'den Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli
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Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören H.T., üst düzey sağlık hizmetine erişim için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren H.T'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk işlemi, profesyonel ekipler eşliğinde başarıyla tamamlandı. Hastanın tedavisine Şanlıurfa'da devam edilecek.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
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