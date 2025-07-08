Cizre'den Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren H.T'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk işlemi, profesyonel ekipler eşliğinde başarıyla tamamlandı. Hastanın tedavisine Şanlıurfa'da devam edilecek.