Cizre'den 80 Kadına Diyarbakır ve Mardin Gezisi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) eğitim gören 80 kadın kursiyere yönelik Diyarbakır ve Mardin gezisi düzenlendi.

İlçede faaliyet yürüten 2 ADEM'de eğitim gören 80 kursiyer kadın, düzenlenen etkinlikle Diyarbakır ve Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, amaçlarının kadınların sosyalleşmesini sağlamak, onlara öz güven kazandırabilmek ve kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek olduğunu belirtti.

Baycar, "Bunun için verilen eğitimle kursiyerlerin üretime geçmelerini sağlıyoruz. Tabi bütün bu güzelliklere ve üretime bir ruh katmak gerekiyor. Bunun içinde koordinatörlerimiz öncülüğünde geziler düzenliyoruz." dedi.

Kursiyerler de gezi için yetkililere teşekkür etti.