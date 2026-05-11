Cizre'de öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

Cizre Güzel Sanatlar Lisesi tarafından öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergilendiği 'Yıl Sonu Resim Sergisi' Sevgi Sokak'ta açıldı. Serginin açılışında konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, sanatın toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

Sergide, okulun öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve protokol üyeleriyle resimleri inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

Baycar, yaptığı açıklamada, sanatın toplumsal hayattaki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada yalnızca tabloları değil, gençlerimizin sabrını, emeğini ve hayallerini görüyoruz. Güzel Sanatlar Lisemizin hazırladığı bu kıymetli sergi, ilçemizin kültürel zenginliğine önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Abidin Yel
