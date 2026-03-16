Cizre'de çocuklara bayramlık kıyafet desteği

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Yetim Gülerse Cizre Güler' projesi kapsamında, belirlenen yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi. Müftü Süleyman Baran, projenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından "Yetim Gülerse Cizre Güler" proje kapsamında belirlenen yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Çocuklar aileleriyle geldikleri giyim mağazasında beğendikleri kıyafetleri aldı.

Çocuklara kıyafet seçiminde yardımcı olan Cizre Müftüsü Süleyman Baran, yaptığı açıklamada, yürütülen projenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü belirtti.

Baran, "Yetimlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onların başını okşamak, bayramlarına sevinç katmak bizim görevimizdir. Her yıl ramazan ayında yaklaşık 1000 ile 1200 yetim evladımıza giyim yardımı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz ne kadar destek verirse biz de o kadar çok çocuğumuza ulaşırız. Bu yıl da 1000 evladımızı giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
İstanbul'da kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

Kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kireç döktü