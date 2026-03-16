Cizre'de çocuklara bayramlık kıyafet desteği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından "Yetim Gülerse Cizre Güler" proje kapsamında belirlenen yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Çocuklar aileleriyle geldikleri giyim mağazasında beğendikleri kıyafetleri aldı.

Çocuklara kıyafet seçiminde yardımcı olan Cizre Müftüsü Süleyman Baran, yaptığı açıklamada, yürütülen projenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü belirtti.

Baran, "Yetimlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onların başını okşamak, bayramlarına sevinç katmak bizim görevimizdir. Her yıl ramazan ayında yaklaşık 1000 ile 1200 yetim evladımıza giyim yardımı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz ne kadar destek verirse biz de o kadar çok çocuğumuza ulaşırız. Bu yıl da 1000 evladımızı giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz." ifadelerini kullandı.