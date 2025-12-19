Şırnak'ta vinç, kavşaktaki 6 araca çarptı; 7 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir vincin kavşakta duran 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve soruşturma devam ediyor.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği vincin kavşakta 6 araca çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, vincin kavşakta trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
