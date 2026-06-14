Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu madde ticareti suçlusu firari hükümlü T.T., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan