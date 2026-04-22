Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Duran, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Duran'ın kontrolünü yitirdiği 33 TS 215 plakalı hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı