Cizre'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yunus Emre Anadolu Lisesince "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Yunus Emre Anadolu Lisesinde öğrenciler, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda projelerini sergiledi.

Fuarın açılışında konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, eğitimin üretimle desteklenmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin bilimsel araştırmalara yönelmesi, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Baycar, "Bu fuarlar, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulduğu çok kıymetli platformlardır. Ortaya konan bu başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm idarecilerimizi, rehber öğretmenlerimizi ve asıl kahramanımız olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra Kaymakam Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile fuarda yer alan projeleri inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.