Haberler

Şırnak'ta 2 tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VD 767 plakalı tır, kontrolden çıkarak Cizre- Nusaybin kara yolu Uğrak köyü mevkisinde karşı şeride geçerek gıda yüklü 33 AYC 686 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan tırların sürücüleri yaralandı, gıda yüklü tırdaki malzemeler etrafa saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, tırların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Komşuda kriz! Seçimler süresiz ertelendi