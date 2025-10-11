Haberler

Cizre'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Cizre'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi. İdris A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobil ile Hüseyin T. idaresindeki 49 AAP 979 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.