AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, selde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre'nin Dirsekli Mahallesi ve Koçbeyi köyünde sağanak nedeni ile meydana gelen zararları yerinde inceledi. Tatar, vatandaşlarla görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve devletin destek sözü verdi.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sağanak nedeniyle zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi ile merkeze bağlı Koçbeyi köyünde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tatar, beraberinde Şırnak Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar ve AK Parti il teşkilat mensuplarıyla birlikte sağanakta zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Tatar, vatandaşlarla görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle oluşan selin ilk saatlerinden itibaren tüm kuruluşların sahada var güçleri ile çalıştığını söyledi.

Zarar tespiti için hasar tespit komisyonu üyelerince çalışmaların başladığını aktaran Tatar, "Burada yıkılan duvarlar var ve köprüler var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa vatandaşımızın yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Burada istinat duvarı yıkılmış, burası belediye alanına girmektedir. Az önce AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüm. 'Siz orada bir komisyon kararı alın, biz oradaki istinat duvarının yapılması için ne gerekiyorsa yaparız.' dedi. Biz her zaman Cizre'nin, Silopi'nin, Beytüşşebap'ın diğer tüm ilçelerimizin yanındayız. Tüm kurum amirlerimizle, teşkilatımızla sahadayız, vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.

Tatar ve beraberindekiler daha sonra Koçbeyi köyüne giderek çalışmaları inceledi, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti