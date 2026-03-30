AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, selde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sağanak nedeniyle zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi ile merkeze bağlı Koçbeyi köyünde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tatar, beraberinde Şırnak Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar ve AK Parti il teşkilat mensuplarıyla birlikte sağanakta zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Tatar, vatandaşlarla görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle oluşan selin ilk saatlerinden itibaren tüm kuruluşların sahada var güçleri ile çalıştığını söyledi.

Zarar tespiti için hasar tespit komisyonu üyelerince çalışmaların başladığını aktaran Tatar, "Burada yıkılan duvarlar var ve köprüler var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa vatandaşımızın yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Burada istinat duvarı yıkılmış, burası belediye alanına girmektedir. Az önce AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüm. 'Siz orada bir komisyon kararı alın, biz oradaki istinat duvarının yapılması için ne gerekiyorsa yaparız.' dedi. Biz her zaman Cizre'nin, Silopi'nin, Beytüşşebap'ın diğer tüm ilçelerimizin yanındayız. Tüm kurum amirlerimizle, teşkilatımızla sahadayız, vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.

Tatar ve beraberindekiler daha sonra Koçbeyi köyüne giderek çalışmaları inceledi, vatandaşlarla görüştü.