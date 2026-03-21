Şırnak'ta Sağanak Sonrası Heyelan: Bir Evde Hasar Oluştu

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, bir evde hasar oluştu. Önceden tahliye edilen aile, olayda yara almadan kurtuldu.

İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi 1394'üncü Sokak'ta meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi bir evin yan tarafına düştü. Evin bir bölümünde hasar oluştu.

Aynı bölgede daha önce de heyelan yaşanması nedeniyle evde bulunan 5 kişilik ailenin tahliye edildiği öğrenildi. Bu nedenle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Heyelan sonrası ekipler bölgede inceleme ve çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"