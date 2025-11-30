Haberler

Cizre'de Pizza Yedikten Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de Pizza Yedikten Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi altında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kafede pizza yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Cizre'de bir kafede dün akşam saatlerinde pizza yiyen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

Mehmet Emin İğdi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. İğdi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
