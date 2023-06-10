Cizre'de park halindeki araçlara böyle zarar verdi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kimliği belirlenmeyen bir genç yolda yürürken park halindeki araçlara saldırdı. Saldırganın araçların aynalarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Cizre'de park halindeki araçlara böyle zarar verdi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kimliği belirlenmeyen bir genç yolda yürürken park halindeki araçlara saldırdı. Saldırganın araçların aynalarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Mir Abdal Caddesi üzerinde park halinde ki araçların aynalarını kıran gencin saldırganlığı kameralara yansıdı. Gece yarısı meydana gelen olayda birçok aracın aynası kırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kameralara yansıyan görüntülerde araçlara zarar veren kişinin daha sonra yoluna devam ettiği görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya - Güncel