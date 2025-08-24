Cizre'de Park Görevlisi Bıçaklandı

Güncelleme:
Cizre ilçesinde parkı korumak için zarar veren kişileri uyaran belediye görevlisi Heybet Bayram, tartışma sonucunda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, sorumlu olduğu parkta çevreye zarar veren kişileri uyaran belediye görevlisi Heybet Bayram, çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki Surdibi Aile Parkı'nda meydana geldi. Parkın bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu Cizre Belediyesi görevlisi Heybet Bayram, iddiaya göre parka zarar veren kişileri uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Heybet Bayram, 5 kişilik grup tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
