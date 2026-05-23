Haberler

Cizre'de Hafızlık Projesi Tanıtıldı

Cizre'de Hafızlık Projesi Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ortak yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda yürütülen projeye ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Projeyle öğrencilerin örgün eğitimden kopmadan hafızlık eğitimi almalarının hedeflendiği, öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Katılımcılar, projenin daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Reşit Katmış ile ilçedeki ilkokul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi 'İlgileneceğim Hocam' diyerek müdahale etti

Hükümete yakın yazar isyan etti, bakan el attı: İlgileneceğim hocam
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı