Cizre'de Okul Kantinleri ve Yemekhaneler Denetlendi

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinleri ve öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde hijyen ve çalışma şartları ile belge kontrolü yaptı. Yasaklı gıdaların satışı ve çalışanların hijyen önlemleri incelendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, okul kantinleri ve öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde yapılan denetimlerde, çalışma ve hijyen şartlarının yanı sıra belge ve sertifikalar kontrol edildi.

Denetimlerde, okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı, çalışanların hijyenik ortam sağlamak için almaları gereken önlemler incelendi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
