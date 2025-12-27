Cizre'de öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, öğretmenlere yönelik 'Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi' programı gerçekleştirildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitimde, öğretmenlerin okuma hızları ve anlama kapasiteleri artırılmaya çalışıldı.
Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) iş birliğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, ilçede görev öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.
Eğitimlerde, öğretmenlerin okuma hızlarını artırmaları, anlama kapasitelerini geliştirmeleri ve bu teknikleri öğrencilerine aktarabilmeleri hedefleniyor.
Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere, katılım ve başarı belgesi verildi.