Haberler

Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi

Cizre'de 'YKS'de Son Viraj' semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre Fen Lisesi'nde, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'YKS'de Son Viraj' temalı motivasyon ve strateji semineri gerçekleştirildi. Eğitim koçu Agit Işık'ın sunumuyla, öğrencilere sınav stratejileri ve motivasyon teknikleri hakkında bilgi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere "YKS'de Son Viraj" konulu motivasyon ve strateji semineri düzenlendi.

Cizre Fen Lisesi'nde, "ŞAFAK Projesi" kapsamında 12. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise "Kararlılık ve Hedefler" başlıklı oturumda öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerde, sınav stratejileri, zaman yönetimi, kaygı kontrolü ve motivasyon teknikleri ele alındı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Göle düşen otomobilin sürücüsü öldü

Otomobil göle düştü: Yaşlı adam boğularak can verdi