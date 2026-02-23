Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi
Cizre Fen Lisesi'nde, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'YKS'de Son Viraj' temalı motivasyon ve strateji semineri gerçekleştirildi. Eğitim koçu Agit Işık'ın sunumuyla, öğrencilere sınav stratejileri ve motivasyon teknikleri hakkında bilgi verildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere "YKS'de Son Viraj" konulu motivasyon ve strateji semineri düzenlendi.
Cizre Fen Lisesi'nde, "ŞAFAK Projesi" kapsamında 12. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.
Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise "Kararlılık ve Hedefler" başlıklı oturumda öğrencilerle bir araya geldi.
Seminerde, sınav stratejileri, zaman yönetimi, kaygı kontrolü ve motivasyon teknikleri ele alındı.