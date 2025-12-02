Şırnak'ta terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu.

Konak Mahallesi'nde 10 yaşındaki Ahmet E. Dicle Nehri kenarında gezerken terliğinin teki suya düştü.

Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Arkadaşlarının durumu çevredekilere bildirmesi üzerine vatandaşlar nehir kıyısında Ahmet E'yi aradı.

Vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile su altı arama kurtarma ekipleri de çalışma yaptı.

Çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

Arama çalışmasının yarın Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.