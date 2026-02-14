Haberler

Cizre'de "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri düzenlendi

Cizre'de 'LGS Hazırlık ve Motivasyon' semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 'LGS Hazırlık ve Motivasyon' semineri gerçekleştirildi. Seminerde eğitim koçu Agit Işık, öğrencilerin sınav sürecini etkin yönetmeleri için rehberlik etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cizre'de yürütülen "ŞAFAK Projesi" kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü