Cizre'de "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 'LGS Hazırlık ve Motivasyon' semineri gerçekleştirildi. Seminerde eğitim koçu Agit Işık, öğrencilerin sınav sürecini etkin yönetmeleri için rehberlik etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cizre'de yürütülen "ŞAFAK Projesi" kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.
Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel