Cizre'de 'LGS Hazırlık ve Motivasyon' semineri düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cizre'de yürütülen "ŞAFAK Projesi" kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.