Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü M.D. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
M.D. idaresindeki kamyonet, Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.D, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abidin Yel