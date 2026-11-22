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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek "Cizre Kitap Fuarı" yarın başlıyor.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenecek fuarda, 51 yayınevi ve birçok yazarın kitapları 77 stantta sergilenecek.

Yazarların imza günlerinin yanı sıra şiir dinletileri ve konserlerin yer alacağı fuar, 29 Kasım Pazar günü sona erecek.??

Kaynak: AA