Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Cizre'de Engelsiz Camiler Programı Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre İlçe Müftülüğü, engelli vatandaşların ibadet hayatını kolaylaştırmak amacıyla 'Engelsiz Camiler Projesi' kapsamında 'Cami-Engelli Buluşması' düzenledi. Program, engellilerin cami hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını hedefliyor.

Cizre'de engelsiz camiler programı düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü, engelli vatandaşların ibadet hayatını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Camiler Projesi ile "cami engelli" programı düzenlendi.

"Engelsiz Camiler Projesi" kapsamında düzenlenen "Cami-Engelli Buluşması"nda, engelli vatandaşlar ve ilçe müftüsü bir araya geldi. Engellilerin cami hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için yapılan program, her ay farklı camilerde yapılarak engelli vatandaşların ibadet hayatları kolaylaştırılacak.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilere yönelik program düzenlediklerini, programı her ay farklı bir camide yapmayı düşündüklerini söyledi. Baran, "Bu programları icra ederken engelli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu, dinimizin engellilere değer verdiğini peygamber efendimizin hayatından örnekler vererek hasbihal etmeye çalıştık. Şuan Cizre'de bulunan camilerimizde seferberlik başlattık. Engelsiz camiler projesi ile camilerimizi engelsiz hale getirmeye çalışacağız. Bazı camilerimize engelliler için asansör dahi düzeltmeler yapacağız inşallah. Şuan inşaatları devam eden tüm camilerde de engelliler için düzenlemeler yaparak camilerimizi düzenleyeceğiz. İlçe müftülüğümüz ve kaymakamlığımızın koordinesinde görevli erkek ve bayan hocalarımızın riyasetinde engellilerimizin sorunlarını rahat şekilde ilgili kurumlara ileterek bu sorunu en kısa zamanda yapabileceğimiz şekilde düzeltme konusunda yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

program yapılan dua ile son buldu.

Cizre'de Engelsiz Camiler Programı Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDDİN YEL - Güncel
img

Eteğinin altındaki mekanizma merak konusu
img

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
img

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.