Cizre'de Eğitim Projeleri Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Cizre'de Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılına yönelik projelerin tanıtımı yapıldı. Projelerin amacı, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve öğrenci başarılarını desteklemek.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında ilçede uygulanması planlanan projelere ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı.

Kaymakam Baycar, ilçede yürütülecek eğitim projelerinin öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti.

İke de projelerin amacının ilçedeki tüm okullarda fırsat eşitliğini güçlendirmek, yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmaya, öğrenci başarısını desteklemeye ve okullar arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik olarak hazırlanan projeler hakkında sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
