Şırnak'ta istinat duvarının yıkıldığı anlar kamerada

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde istinat duvarının aşırı yağış sonucu yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında bir istinat duvarı, aşırı yağışın etkisiyle yıkıldı. Bölgeden geçenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ekipler tarafından bölgede inceleme başlatıldığı belirtildi.

