Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

