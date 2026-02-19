Haberler

Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi

Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere uyum eğitimi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere uyum eğitimi verildi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve AR-GE koordinatörü Şükran Çetik tarafından aday öğretmenlere sunum yapıldı.

Şube Müdürü Salgut, yaptığı açıklamada, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını aynı zamanda bir kimlik inşa süreci olduğunu belirterek, "İlk adım ne kadar sağlamsa, eğitim sistemimiz de o kadar sarsılmaz olur. Unutmayın ki nitelikli bir öğretmen, aydınlık bir nesil demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Abidin Yel -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü