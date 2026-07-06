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Şırnak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Myanmar uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.P. tutuklandı. Göçmenlere 247 bin 446 lira idari para cezası uygulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Gürsu köyü kırsalında Myanmar uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla U.P. (26) gözaltına alındı.

U.P, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenlere ise 247 bin 446 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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