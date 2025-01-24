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Cizre'de 20 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan operasyonda, hafif ticari bir araçta 20 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araçta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltuk altı tabanında zulalanmış 20 paket halinde 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü F.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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