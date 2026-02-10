Şırnak'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik "Narko alan" uygulaması yaptı.

Sur Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.D. ile hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan Ş.Z. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.