Cizre Adliyesinin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılına ait faaliyet raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, Cizre Adliyesine gelen soruşturma dosyalarının sayısı ve sonuçlandırma oranları hakkında bilgiler verildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre Adliyesinin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Cizre Adliyesinin resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, geçen yılın faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Raporda, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara'nın ön sözüne yer verilirken, adalet hizmetlerini içeren faaliyet raporlarının hazırlanmasının yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına 9 bin 18 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 9 bin 344'ü sonuçlandırıldı. Cizre Adliyesinin mülhakat adliyesi olan Silopi Cumhuriyet Başsavcılığından ise 2025 yılında 7 bin 257 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 7 bin 357'si sonuçlandırıldı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığından ise 2025 yılında 1903 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 2 bin 52'si sonuçlandırıldı. Cizre Adliyesine bağlı mahkemelerin 2025 yılındaki dosya temizleme oranı da yüksek bir düzeyde gerçekleşti."

Kaynak: AA / Abidin Yel
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor

İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor