Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre Adliyesinin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Cizre Adliyesinin resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, geçen yılın faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Raporda, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara'nın ön sözüne yer verilirken, adalet hizmetlerini içeren faaliyet raporlarının hazırlanmasının yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına 9 bin 18 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 9 bin 344'ü sonuçlandırıldı. Cizre Adliyesinin mülhakat adliyesi olan Silopi Cumhuriyet Başsavcılığından ise 2025 yılında 7 bin 257 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 7 bin 357'si sonuçlandırıldı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığından ise 2025 yılında 1903 soruşturma dosyası geldi. 2024 yılından devreden soruşturma dosyaları dahil toplam soruşturma dosyalarından 2 bin 52'si sonuçlandırıldı. Cizre Adliyesine bağlı mahkemelerin 2025 yılındaki dosya temizleme oranı da yüksek bir düzeyde gerçekleşti."