Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 120'ye ulaştı: 2 bin 758 yavru denizle buluştu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde üreme dönemi başlayan deniz kaplumbağalarının Çıralı sahiline yaptığı yuva sayısı 120'ye ulaştı. Bugüne kadar 72 yuvadan çıkan 2 bin 758 deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 120'ye ulaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları devam eden Çıralı sahilinde bugüne kadar açılan 72 yuvadaki 4 bin 923 yumurtadan 2 bin 758 deniz kaplumbağası yavrusu Akdeniz ile buluşarak zorlu yolculuklarına başladı.

Yüzlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle takip ettiği bugünkü yuva açılışında 72 yavru kaplumbağa denizle buluştu, 2 embriyosuz, 7'si geç embriyo, 15 bozulmuş yumurta tespit edildi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYİ TECRÜBE ETTİK'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden 2 aile olarak deniz kaplumbağası yuva açılışını izlemeye gelen inşaat mühendisi Berkay Akdeniz, "Gerçekten çok heyecanlıydı. İlk defa böyle bir şeyi tecrübe ettik. Bizim için çok güzeldi, ailecek geldik. Caretta carettaların bu yolculuğunu görmek bizim için çok güzel. Onlara bu hayatta başarılar diliyorum. Biz Antalya Konyaaltı'ndan sırf onları görebilmek için geldik ve iyi ki gelmişiz buraya" dedi.

Ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Kaan Akdeniz, "İyiydi, güzeldi, heyecanlandım biraz. Tabii birkaç ölü çıkacak zannettim ve çıktı da. Çıkışları izledim ve video da çektim" dedi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün yine Çıralı'da çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Çıralı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte yuva açılışımızı yaptık. Bugüne kadar 120 yuvamız var. Bugün de 72'nci yuvamızı açtık. Toplam 4 bin 923 yumurtadan çıkan 2 bin 758'i canlı olarak denize ulaştı. Yuvalardan yavru çıkışlarımız devam ediyor. Güzel bir çalışma yürütüyoruz ekiplerimizle beraber hepsine de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı