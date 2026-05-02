Çırak olarak başladığı pide fırınında 8 yıldır ustalık yapıyor

Karaman'da eşi ve iki oğluyla işlettikleri pide fırınında mesai yapan 49 yaşındaki Ayşe Meşe: - "Kadınların da bu işi başarıyla yapabildiğini düşünüyorum. Ben de güzel yaptığıma inanıyorum. Etraftan güzel dönüşler alıyoruz" - "Elemanlar işi öğrenip gidince eşim beni motive etti. Yavaş yavaş yapmaya başladım. Şimdi iyi bir etliekmek ustası olarak bu işi yapıyorum"

Karaman'da ailesiyle pide fırını işleten 49 yaşındaki Ayşe Meşe, azmiyle kürekçilikte ustalaşarak müşterilerine hizmet veriyor.

İki çocuk annesi ev hanımı Meşe, 2010'da pide fırını işleten eşi Mustafa Meşe'ye boş zamanlarında yardımcı olmaya başladı.

Yıllar içinde eşinden ve ustalardan mesleği öğrenen Meşe, yetiştirdikleri elemanların ayrılmasıyla 2018'de küreğin başına geçti.

Meşe, AA muhabirine, iki çocuğu ve eşiyle işlettikleri pide fırınının bir aile işletmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır eşiyle omuz omuza çalıştığını, ilk başlarda daha basit işler yaptığını belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Eşim başkasının yanında çalışıyordu. Sonra kendi iş yerimizi açtık. 16 yıldır eşim ve çocuklarımla beraber çalışıyoruz. Profesyonel olarak 8 yıldır bu işi yapıyorum. İlk 8 yılda eşimin yanında hamur getir-götür işleri ve temizlikle ilgileniyordum. O zamanlar elemanlarımız vardı. Elemanlar işi öğrenip gidince eşim beni motive etti. Yavaş yavaş yapmaya başladım. Şimdi iyi bir etliekmek ustası olarak bu işi yapıyorum."

"Güzel geri dönüşler motivasyonumu artırıyor"

Meşe, fırıncılıkta artık çok fazla çırak yetişmediğini, kendisinin bu işe başlamasında bu durumun etkili olduğunu dile getirdi.

Kürekçiliğin yaz aylarında sıcak nedeniyle zorladığını ancak işini severek yapmanın zorlukları aşmada önemli olduğunu vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:

"Kürekçilik bir kadın için zor bir meslek ama kadınlar zor olan işleri de başarabilir. Kadınların da bu işi başarıyla yapabildiğini düşünüyorum. Ben de güzel yaptığıma inanıyorum. Etraftan aldığımız güzel geri dönüşler motivasyonumu artırıyor. Kendi evlatlarım bile sıcak olunca küreğin başına geçmek istemiyor. Ömrümüz yettiği kadar ailecek işimizi devam ettirmeye çalışacağız."

Meşe, bir işi başarmak için öncelikle "yapamam" korkusunun aşılması gerektiğini belirterek, "İşi ve çalışmayı sevdiğim için başardığıma inanıyorum. Kadınların elinden hiçbir şey kaçmaz." dedi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
