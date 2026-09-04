Haberler

Diyarbakır'da Kırmızı Işıkta Cipe Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Diyarbakır'da Kırmızı Işıkta Cipe Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden A.İ.Ö. tutuklandı, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'da kırmızı ışıkta bekleyen cipe yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) tedavileri sürüyor.

Olay, 2 Eylül'de öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişiler ateş açtı. Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet etti, H.Y. ve A.K. yaralandı. Araçtaki 3'üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında yakalanan şüpheliler A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen A.İ.Ö. tutuklandı, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı

Yok böyle operasyon! Aracın içindekini öğrenen kulaklarına inanamıyor
Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! 'Heimlich' diyerek yardım istedi

Polisten hayat kurtaran müdahale! Bu kelimeyi söyleyerek yardım istedi
Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Rusya gece yarısı düğmeye bastı! Limanlar ve gemiler vuruldu