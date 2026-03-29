Avcılar'da cip sürücüsü köpeği ezdi yoluna devam etti

Avcılar'da cip sürücüsü köpeği ezdi yoluna devam etti
Güncelleme:
Avcılar'da bir cip, yolda koşan bir köpeğin üzerinden geçti. Köpek hafif yaralanırken, cip sürücüsü durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da seyir halindeki cip yolda bulunan köpeğin üzerinden geçti. Cip sürücüsü köpeği ezdikten sonra yoluna devam etti.Köpeğin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. Cip sürücüsü yolda koşan köpeğin üzerinden geçti. Cip sürücüsü durmadan yoldan uzaklaşırken köpek kazada hafif yaralandı. Can havliyle kendini yolun kenarına atan köpeğin sahibi ise cip sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DURMADAN UZAKLAŞTI

Görüntülerde, cipin köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Bu sırada köpeğin sahibiin yanında bulunan diğer köpek de yaralanan köpeğin yanuına geliyor. Can havliyel kendini yol kenarına atan köpeğin sahibi ise uzaklaşan cip sürücüsüne tepki gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
