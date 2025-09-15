Cip Sürücüsü, Çocukların Önünde Baba Yı Tokatladı

Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hızla geçen cip sürücüsüne tepki veren bir baba, çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğradı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
