'Cinsel saldırı' iddiasıyla şikayetçiydi, 'iftira' suçundan sanık oldu

MANİSA (DHA) - MANİSA'da Şılır K. (19) internetten tanışıp arkadaşlık yaptığı polis memuru İbrahim H.K.'nin (32) kendisini alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına ve açığa alınan polis İbrahim H.K.'nin, bilirkişi ve kriminal raporlarıyla suçsuz olduğu ortaya çıktı. Şikayetini geri çeken Şılır K.'ye, 'iftira' suçundan dava açıldı.

Şılır K., internetten tanıştığı polis memuru İbrahim H.K. ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Şılır K., polisi arayarak İbrahim H.K. tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Şılır K., adrese gelen ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Polis memuru İbrahim H.K., Şılır K.'nin polis merkezindeyken kendisini aradığını, istediği telefonu almaması halinde kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini, olumsuz yanıt alınca da şikayette bulunduğunu söyledi. Şılır K., ayrıca ifadesinde polis memurunun evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti.