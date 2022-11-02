Cinsel istismardan tutuklanan antrenör hakkında 90 yıla kadar hapis talebi Güncel Haberler MERSİN'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan futbol antrenörü H.B. (63) hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. MERSİN'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan futbol antrenörü H.B. (63) hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B., 2021 ve 2022 yılların aynı okuldan 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayının ardından antrenör H.B. tutuklandı. H.B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve tanıştıkları belirtildi. İddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı. Savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Futbol Mersin Güncel Haberler

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