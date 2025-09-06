Haberler

Cinsel İstismar Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Tunceli'de cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.M., Elazığ'da yapılan operasyonla yakalandı.

Tunceli'de cinsel istismar suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M'yi düzenlenen operasyonla Elazığ'da yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
