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Cinsel İstismar Suçlusuna 109 Yıl Hapis Cezası: Antakya'da Yakalandı

Cinsel İstismar Suçlusuna 109 Yıl Hapis Cezası: Antakya'da Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, cinsel istismar suçlarından 108 yıl 11 ay hapis cezası olan M.S. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S.'nin Mansurlu Mahallesi'ndeki saklandığı adrese operasyon düzenleyerek tutukladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel istismar" suçlarından 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin Mansurlu Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler M.S'yi yakaladı.

M.S., adli mercilerdeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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